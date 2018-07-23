По состоянию на 20 июля, долг этой компании за тепловую энергию достиг 15 млн рублей. По итогам прокурорской проверки управляющая компания и ее руководитель привлечены к административной ответственности. Кроме того, специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» обратились к прокурору Тольятти Альберту Москалеву и прокурору Автозаводского района Александру Николаеву с просьбой взять на контроль платежную дисциплину ООО УК «Жилой дом».

Следует отметить, что в Тольятти работают три управляющие компании с аналогичным названием - ООО УК «Жилой дом», ООО УК «Жилой дом+» и ООО «Жилой дом», - к которым по некоторым данным может иметь отношение Владимир Перельштейн. Общая задолженность этой группы компаний превышает 30 млн рублей. В настоящее время теплоэнергетики взыскивают долги всех этих компаний через суд.