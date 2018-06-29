В минувший четверг состоялся объезд магистралей, которые обновляют в рамках приоритетному федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В состав комиссии вошли специалисты департамента дорожного хозяйства и транспорта, подрядной организации ООО «Автодоринжиниринг», представители районных общественных советов и управляющие микрорайонами.

Проверяли улицу Ленина. Как сообщил начальник участка «Автодоринжиниринг» Дмитрий Титов, на участке от ул. Мичурина до ул. Ларина ведутся работы по установке дорожного и тротуарного бордюрного камня, идет подготовка тротуара для последующего асфальтирования в районе остановки «Детский мир». Всего вдоль ул. Ленина планируется заасфальтировать около 20 тыс. кв. м. тротуарных участков. На проезжей части уложен выравнивающий слой, ведутся работы по поднятию колодцев.

Между тем, временно приостановлен ремонт дороги от б-ра 50 лет Октября до ул. Льва Толстого. Это связано с работами по модернизации сети ливневой канализации. С 13 до 19 июля планируется перекрыть движение на участке от б-ра 50 лет Октября до ул.Ларина для организации работ по устройству водоотводных лотков в районе пересечения бульвара с ул. Ленина.