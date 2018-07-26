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Нарушения выявила прокуратура. Установлено, что спиртное б обход закона реализовывали в кафе «Фламе», на Офицерская, 21. Арендатором заведения является ООО «Шарм».
Прокурор города направил в июне 2 заявления в Арбитражный суд о привлечении этой фирмы к административной ответственности. Рассмотрев материалы, судья назначил «Шарму» наказание - штраф в размере 200 тысяч и 1,5 млн. рублей.
По всему Центральному району массово работают «бригады зачистки»
Она направлена на взыскание алиментов с родителей
Ее проведут сотрудники онкологического диспансера из Самары
Он взобрался на перила «Ракитовского» путепровода (видео)
К 1 июня на эти цели было направлено около двух миллиардов рублей
Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил установить все причины