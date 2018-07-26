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26 июля 2018
09:12:54

За продажу алкоголя без лицензии тольяттинская организация заплатит огромный штраф

 Нарушения выявила прокуратура. Установлено, что  спиртное б обход закона реализовывали в кафе «Фламе», на Офицерская, 21. Арендатором заведения является  ООО «Шарм».

Прокурор города направил в июне 2 заявления в Арбитражный суд о привлечении этой фирмы к административной ответственности. Рассмотрев материалы, судья назначил «Шарму» наказание  - штраф в размере 200 тысяч и 1,5 млн. рублей.




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