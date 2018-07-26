Нарушения выявила прокуратура. Установлено, что спиртное б обход закона реализовывали в кафе «Фламе», на Офицерская, 21. Арендатором заведения является ООО «Шарм».

Прокурор города направил в июне 2 заявления в Арбитражный суд о привлечении этой фирмы к административной ответственности. Рассмотрев материалы, судья назначил «Шарму» наказание - штраф в размере 200 тысяч и 1,5 млн. рублей.