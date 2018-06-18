Праздник, завершающий долгие одиннадцать лет обучения и знаменующий новую веху в жизни каждого выпускника, готовят сейчас в 69 муниципальных образовательных учреждениях. В мероприятии примут участие более 3 тысяч вчерашних школьников, их родители и педагоги.

Торжественная часть выпускных вечеров будет проходить на территории образовательных учреждений с 17.00. Досуговая переместится в кафе, рестораны, турбазы и так далее и по традиции продлится до утра. В местах проведения выпускных вечеров предусмотрено обеспечение охраны (частные охранные предприятия, инспектора ПДН, сотрудники полиции, внутренняя охрана объектов, где будет проходить празднование).

До сведения руководителей МБУ и родителей выпускников доведена информация об административной ответственности за привлечение несовершеннолетних к употреблению спиртных напитков.