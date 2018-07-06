Напомним, трагедия произошла в одной из стоматологических клиник областной столицы летом прошлого года. Малыша вводили в состояние медикаментозного сна, но после введения нескольких препаратов у ребенка произошло нарушение сердечного ритма. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мальчик скончался.

Причиной смерти явилось повреждение передней стенки трахеи, которое стало следствием небрежных действий реаниматолога Александра Шавалеева вследствие ненадлежащего исполнения им своих профессиональных обязанностей.

Как сообщили сегодня в СКР по Самарской области, приговором федерального суда врачу назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.