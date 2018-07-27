18+
Погоду в нашем регионе продолжает формировать обширный высокий антициклон. На фоне повышенного атмосферного давление сохранится пониженная облачность без осадков, а температура воздуха в дневные часы будет держаться в диапазоне +27+31 градус.
Как отметили в Приволжском Гидрометцентре, из-за жаркой погоды с 27 по 30 июля в Самарской области объявлен высокий 4 класс пожарной опасности в лесах.
Более 170 фрагментов выудили из глиняного прослоя
Замены проведут в кварталах №№ 27 и 72
ДТП произошло накануне вечером на улице 40 лет Победы,
Специалисты наткнулись на него рядом с поселком Нур Волжского района (фото)
Прокуратура Центрального района Тольятти организовала «горячую линию»
В Автозаводском районе протестующие собрались на площадке перед железнодорожным вокзалом
Обновят спуск к мемориалу и прилегающее пространство