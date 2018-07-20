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Высокий циклон пока остается «дирижером погоды» на Русской равнине, а его главная особенность — локальные дожди и грозы. Причем грозы могут быть как дневные, так и ночные. Второй неприятной особенностью является сильный ветер порывами до 15-18 м/с.
Погода хоть и будет неустойчивой, но останется теплой. Ночами прогнозируется +17...+20, днем от 23 до 27 выше нуля. Атмосферное давление — пониженное, влажность — высокая.
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