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17 июля 2018
07:31:26

Все заявки на выдвижение кандидатов в депутаты думы Тольятти поданы

Территориальные избирательные комиссии Тольятти завершили прием заявлений от кандидатов в городскую думу седьмого созыва. По 17 одномандатным избирательным округам количество претендентов составляет 102 человека или 6 человек на одно депутатское кресло. Наибольшее количество заявителей в Автозаводском районе – 60 на 10 избирательных округов, в Комсомольском районе – на три округа 17 претендентов, в Центральном районе по 4 округам подано 25 заявлений.

Есть несколько одномандатных округов, где количество выдвиженцев превышает средний показатель. К таким относится округ № 9, где подано 9 заявлений. По 7 заявлений подано на округе № 8 (Автозаводский район), округах № 14-16 (Центральный район), на округе № 11 (Комсомольский район).

Подавляющее число выдвиженцев – кандидаты избирательных объединений. Есть и самовыдвиженцы, но их полтора десятка человек. Причем, в это число входят несколько бывших депутатов думы Тольятти разных созывов.

В борьбе за распределение 18 депутатских мандатов по единому избирательному округу намерены участвовать пять избирательных объединений. Это местные и региональные отделения четырех парламентских партий – «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР, КПРФ, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», а также ПАРТИЯ РОСТА. 

Самое многочисленное представительство у местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В их партийном списке 49 человек. С учетом 17 кандидатов-одномандатников общее число кандидатов от ЕР на выборах в думу Тольятти составляет 66 человек.

По завершению этапа выдвижения начался этап регистрации кандидатов.

Не исключено, что количество претендентов, включенных в бюллетень для голосования, окажется несколько меньше, чем имеется сейчас.




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