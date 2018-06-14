По информации департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации города свыше 140 спортивных баров, ресторанов и кафе подтвердили свои намерения транслировать матчи. В особой футбольной атмосфере начинают работатьзаведения, расположенные вблизи Фестиваля болельщиков FIFA, в районе площади Куйбышева.
Как рассказали в пресс-службе правительства губернии, на гостевых, туристических и пешеходных маршрутах областной столицы сегодня размещаются 322 объекта общественного питания почти на 18 тысяч посадочных мест. Многие из ресторанов обучили персонал языкам, перевели меню на английский, испанский, немецкий. Кроме того, в Самаре открылось несколько десятков новых заведений.
Таких случаев стало больше в последние 2 месяца
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