По информации департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации города свыше 140 спортивных баров, ресторанов и кафе подтвердили свои намерения транслировать матчи. В особой футбольной атмосфере начинают работатьзаведения, расположенные вблизи Фестиваля болельщиков FIFA, в районе площади Куйбышева.

Как рассказали в пресс-службе правительства губернии, на гостевых, туристических и пешеходных маршрутах областной столицы сегодня размещаются 322 объекта общественного питания почти на 18 тысяч посадочных мест. Многие из ресторанов обучили персонал языкам, перевели меню на английский, испанский, немецкий. Кроме того, в Самаре открылось несколько десятков новых заведений.