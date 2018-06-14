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14 июня 2018
07:10:53

Все иностранные сборные прибыли в Россию для участия в чемпионате мира по футболу

Последней прилетела накануне команда Японии, которая будет базироваться в Казани. В Москве и Московской области будут базироваться 10 команд: сборные России, Португалии, Ирана, Франции, Перу, Аргентины, Германии, Мексики, Бельгии и Туниса. Пять команд выбрали местом базирования Санкт-Петербург или Ленинградскую область: сборные Саудовской Аравии, Хорватии, Коста-Рики, Южной Кореи и Англии. В Республике Татарстан во время чемпионата мира будут располагаться команды Австралии, Колумбии и Японии.

Уругвайцы выбрали местом базирования Бор в Нижегородской области, египтяне - Грозный, марокканцы - Воронеж, швейцарцы - Тольятти, сербы - Светлогорск в Калининградской области, сборная Панамы - Саранск, сенегальцы - Калугу. Семь команд расположились в южных регионах России: испанцы - в Краснодаре, датчане - в Анапе, исландцы и шведы - в Геленджике, бразильцы и поляки - в Сочи, нигерийцы - в Ессентуках.

Матч открытия турнира пройдет 14 июня в Москве на стадионе "Лужники", в нем сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Финал состоится 15 июля.

Источник ТАСС




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