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По данным Всемирной организации здравоохранения, только от сердечно-сосудистых заболеваний в год умирают 18 млн человек. На втором месте из основных причин гибели людей — рак, от него в 2015 году скончались почти 9 млн жителей планеты.
По мнению председателя Российского общества клинической онкологии профессора Сергея Тюляндина, рак — «это болезнь пожилых, и с увеличением продолжительности жизни шанс возникновения злокачественной опухоли возрастает».
Еще одна проблема глобального здравоохранения — это ВИЧ. На сегодняшний день от вируса иммунодефицита умерли 35 млн человек по всему миру.
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