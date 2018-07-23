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23 июля 2018
12:44:21

Врачи назвали главные угрозы для человечества в XXI веке

По данным Всемирной организации здравоохранения, только от сердечно-сосудистых заболеваний в год умирают 18 млн человек. На втором месте из основных причин гибели людей — рак, от него в 2015 году скончались почти 9 млн жителей планеты.

По мнению председателя Российского общества клинической онкологии профессора Сергея Тюляндина, рак — «это болезнь пожилых, и с увеличением продолжительности жизни шанс возникновения злокачественной опухоли возрастает».

Еще одна проблема глобального здравоохранения — это ВИЧ. На сегодняшний день от вируса иммунодефицита умерли 35 млн человек по всему миру.




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