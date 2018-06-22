Это новая трёхкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, сообщили в пресс-службе ЦВО. На днях она поступила в дивизию противовоздушной обороны, дислоцированную в нашей губернии. В состав станции входят четыре машины, она обладает высокой надежностью, удобством и безопасностью в эксплуатации, простотой технического обслуживания.

РЛС «Каста 2-2» способна контролировать воздушное пространство в автоматическом режиме, определять дальности, азимуты, эшелоны высоты полета и трассовых характеристик самолетов, вертолетов, крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах. Техника была поставлена в рамках текущего гособоронзаказа.

Фото: structure.mil.ru