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22 июня 2018
08:48:08

Воздушное пространство Самарской области будет охранять «Каста 2-2»

Это новая трёхкоординатная радиолокационная станция кругового обзора, сообщили в пресс-службе ЦВО.  На днях она поступила в дивизию противовоздушной обороны, дислоцированную в нашей губернии. В состав станции входят четыре машины, она обладает высокой надежностью, удобством и безопасностью в эксплуатации, простотой технического обслуживания.

РЛС «Каста 2-2» способна контролировать воздушное пространство в автоматическом режиме, определять дальности, азимуты, эшелоны высоты полета и трассовых характеристик самолетов, вертолетов, крылатых ракет, в том числе летящих на малых и предельно малых высотах. Техника была поставлена в рамках текущего гособоронзаказа.

Фото: structure.mil.ru




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