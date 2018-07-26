За время проведения сплошных и скрытых проверок организаций выявлено 163 нарушения правил дорожного движения водителями автобусов. Основные нарушения это - эксплуатация машин с техническими неисправностями и управление транспортным средством с нарушением режима труда и отдыха.

Кроме того, к административной ответственности привлечены 3 должностных и 3 юридических лица за выпуск на линию автобусов, эксплуатация которых запрещена.

Как отметили в ГИБДД, приоритетными задачами рейдов, которые будут продолжаться вплоть по 30 июля, остаются устранение причин и условий, способствующих совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, в которых с начала года получили травмы 23 человека.