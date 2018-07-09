Речь идет о супружеских парах, которые прожили в браке более 25 лет, получили известность среди сограждан крепостью семейных устоев и воспитали детей достойными членами общества. Торжественное мероприятие состоялось накануне, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в ДКиТ.

Как рассказали в администрации, на празднике также присутствовали молодожены, ветераны и другие гости. В Самарской области День семьи, любви и верности отметили уже в 10-й раз. За это время общественную награду – медаль «За любовь и верность» – получили 490 семей нашей губернии.