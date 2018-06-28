В соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированное в губернии, по гособоронзаказу закуплены капсульные автомобили КамАЗ-5350-379.

Бронемашины оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава. Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от разнообразного стрелкового оружия, осколков и подрывов под днищем автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.

Бронированные автомобили хорошо зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике.

Фото: Минобороны