В соединение специального назначения Центрального военного округа, дислоцированное в губернии, по гособоронзаказу закуплены капсульные автомобили КамАЗ-5350-379.
Бронемашины оснащены комплектами дополнительной защиты и многофункциональными модулями ММ-501, предназначенными для перевозки личного состава. Специальная бронированная капсула в кабине и многофункциональный модуль в кузове обеспечивают защиту от разнообразного стрелкового оружия, осколков и подрывов под днищем автомобиля. Специальные кресла значительно уменьшают последствия воздействия фугасов.
Бронированные автомобили хорошо зарекомендовали себя в Сирийской Арабской Республике.
Фото: Минобороны
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