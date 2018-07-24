В Министерстве обороны подготовили поправки в перечень транспортных средств, которые нужно будет ставить на учет в военных комиссариатах. На каждый автомобиль сделают карточку, где будут указаны, в том числе, и данные техосмотра.

Сделано это будет для того, чтобы начинать мобилизовывать машины в случае объявления в стране военного положения. Предпочтение будет отдаваться внедорожникам отечественного производства. В Минобороны рассчитывают, что данные о машинах им будут передавать не только ГИБДД и Росстат, но и Федеральная налоговая служба.

Как пишут «Известия», сейчас проект приказа проходит согласования и антикоррупционную экспертизу. Теоретически в него еще могут внести изменения.