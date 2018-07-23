18+
Об этом сообщили в администрации, напомнив, что это единственный официально открытый в этом году пляж. Специалисты местного управления Роспотребнадзора лабораторные исследования воды поверхностных водоемов проводят еженедельно.
Все пробы, взятые с 25 мая, проверены по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Нарушений не выявлено. Пробы песка также соответствуют установленным требованиям.
Кроме того, эпизодически проводятся исследования водоемов в местах, не установленных для купания. Наблюдения показывают, что качество воды остается стабильным, а микробиологические показатели не превышают среднемноголетних значений.
Это online-прием сообщений о проблемах с водоснабжением
Конструкцию с надписью «Здесь живёт должник» устанавливали коммунальщики
Запущена программа реакции местных властей на выражение общественного недовольства
В сызранской городской больнице № 2 скончалась 1,5-месячная девочка
С сегодняшнего дня GM-АВТОВАЗ запускает программу обновления автопарка
Наступившая неделя будет жаркой
Он пройдет на территории парка истории и техники им.Сахарова 25 августа