Об этом сообщили в администрации, напомнив, что это единственный официально открытый в этом году пляж. Специалисты местного управления Роспотребнадзора лабораторные исследования воды поверхностных водоемов проводят еженедельно.

Все пробы, взятые с 25 мая, проверены по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Нарушений не выявлено. Пробы песка также соответствуют установленным требованиям.

Кроме того, эпизодически проводятся исследования водоемов в местах, не установленных для купания. Наблюдения показывают, что качество воды остается стабильным, а микробиологические показатели не превышают среднемноголетних значений.