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23 июля 2018
07:23:41

Вода в районе «Итальянского пляжа» Тольятти соответствует санитарным нормам

Об этом сообщили в администрации, напомнив, что это единственный официально открытый в этом году пляж. Специалисты местного управления Роспотребнадзора лабораторные исследования воды поверхностных водоемов проводят еженедельно.

Все пробы, взятые с 25 мая, проверены по химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. Нарушений не выявлено. Пробы песка также соответствуют установленным требованиям.

Кроме того, эпизодически проводятся исследования водоемов в местах, не установленных для купания. Наблюдения показывают, что качество воды остается стабильным, а микробиологические показатели не превышают среднемноголетних значений.




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