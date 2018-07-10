На сегодняшний день в городе зафиксировано 47 участков, занятых отходами. Их общая площадь составляет более 46 га, объем расположенных на них отходов, подлежащих ликвидации за счет городского бюджета, - 82,3 тыс. кубометров.

В этом году на уборку свалок из городского бюджета выделен 1 млн рублей. На эту сумму ликвидировано четыре свалки объемом 1000 куб.м в районе ГСК "Жасмин", Никонова, 41, Никонова,43, Октябрьская,1. Существенную помощь в очистке города от мусора оказывают крупные предприятия. Так, в этом году силами СИБУР Тольятти вывезено на полигон около 140 кубометров отходов с ул. Ларина.

Поверхность участка выровнена бульдозером, поведены работы по планировке территории. В начале июня специалистами тольяттинского филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" произведена уборка территории в Комсомольском районе по ул. Коммунистической, 63. Сотрудники предприятия отправили на полигон 70 кубометров отходов. В микрорайоне Шлюзовой на 5-ВСО работники ОАО Тольяттиазот вывезли 200 куб.м отходов.

На данный момент городские предприятия ведут работы по ликвидации еще двух свалок. ПАО "АВТОВАЗ" убирает территорию в районе КВЦ, а специалисты ПАО "КуйбышевАзот" занимаются очисткой участка в районе ГСК № 46 в микрорайоне Жигулевском Море.

Уборка свалок - процесс дорогостоящий. Так, например, вывоз на полигон одного кубометра мусора обходится в среднем в 600 рублей. Чтобы полностью ликвидировать все свалки, городу необходимо около 85 млн рублей. Очевидно, что самостоятельно такой объем работ муниципалитету не осилить. Усугубляет ситуацию и то, что зачастую на убранной территории вновь появляются горы мусора. Основную массу отходов составляют строительный и бытовой мусор, железобетонные конструкции, древесные отходы, автомобильные шины.

По результатам проведенной в 2016 году инвентаризации несанкционированных свалок выяснилось, что сами жители и руководители отдельных предприятий являются виновниками скопления мусора. В наших силах исправить ситуацию. Для того, чтобы привлечь недобросовестных граждан к ответственности, необходимо зафиксировать факт сброса отходов в местах общего пользования.

Жители Тольятти также могут проявить активную гражданскую позицию и в случае выявления подобных инцидентов обращаться в районные административные комиссии по следующим адресам:

- Автозаводский район, Новый проезд, 2, каб 108, телефон: 54-45-81;

- Центральный район, б-р Ленина, 15, каб. 55, телефон: 54-35-75;

- Комсомольский район, ул. Шевцовой, 6, каб. 10, телефон: 54-35-00.

Также информацию можно направить в управление природопользования и охраны окружающей среды Департамента по электронному адресу ark@tgl.ru. Желательно, чтобы сообщение содержало фото (видеоматериалы) фиксирующие факт выгрузки, номер и марку машины, сведения о месте и времени совершения нарушения, а также ваши контактные данные.