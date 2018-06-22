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22 июня 2018
07:41:19

Власти Тольятти никак не могут решить вопрос с землей для многодетных семей

Территория, где несколько лет назад им выделялись участки, не имеет инженерной инфраструктуры. Но, как оказалось, скорее всего, инженерные сети здесь так и не проложат. Заместитель главы города по строительству и имуществу Виктор Андреянов сообщил, что направлялись соответствующие заявки в ресурсоснабжающие организации. Их не приняли, потому что документация полностью не соответствовала новым требованиям.

Кроме того, по предварительным расчетам затраты, которые необходимо понести, достаточно глобальны, около миллиарда рублей. Вкладывать такие средства ради 106 земельных участков посчитали нецелесообразным. Сейчас рассматривается возможность обеспечить многодетные семьи другими земельными участками взамен тех, что они получили, где будет более благоприятная ситуация по инженерным сетям.

Однако нужно найти схему, как это сделать. Земля предоставлялась законным способом, поэтому напрямую предоставить земельные участки вторично нельзя. Вопрос прорабатывается как в городской администрации, так и в Министерстве имущественных отношений Самарской области.




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