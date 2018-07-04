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04 июля 2018
09:29:39

Власти Тольятти назвали места, где вскоре появятся современные спортивные площадки

В ближайшие месяцы их оборудуют в каждом районе города. Всего их будет шесть. Четыре объекта созданы на бюджетные средства в рамках муниципальной программы "Благоустройство территорий городского округа Тольятти на 2015-2024 годы" по следующим адресам:

- западнее дома по ул. Автостроителей, 56;

- восточнее дома по ул. Механизаторов, 17;

- севернее дома по ул. Куйбышева, 14;

- севернее здания по ул. Голосова, 93а.

Еще две спортплощадки оборудуют на своих территориях школы № 85 (ул. Энергетиков, 17) и № 90 (ул. Тополиная,18).

Новые объекты будут соответствовать современным техническим и санитарным требованиям. Огражденные площадки площадью 30х17 м оснастят необходимым оборудованием для популярных игровых видов спорта: баскетбол, футбол и волейбол. Противоскользящее травмобезопасное покрытие позволит тольяттинцам заниматься спортом с удовольствием и комфортом. Кроме того, на всех объектах установят наружное освещение и камеры видеонаблюдения.

Строительство каждой площадки обойдется в сумму порядка 3,9 млн рублей. Компания, которая станет исполнителем контракта, должна определиться в ходе аукциона 23 июля. Все работы подрядчику предстоит выполнить до 15 сентября текущего года.




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