Обновят спуск к мемориалу и прилегающее пространство. Здесь же планируется установить сценическую площадку для проведения ежегодного хорового фестиваля.

За 20 лет существования монумент фактически стал символом Тольятти и самым распространенным изображением города. Из-за потрясающих видов Волги и Жигулевских гор это знаковое место обязательно к посещению для всех туристов, редко объезжают его стороной и свадебные кортежи. А потому такое внимание к мемориалу вполне закономерно.

Согласно подготовленному дизайн-проекту, здесь отремонтируют не только твердые покрытия, но и благоустроят прилегающий участок общей площадью более 46 га. На территории расположатся садово-парковые объекты, МАФы (беседки, садовая мебель, урны, туалеты), появится торшерное освещение. Не обойдется и без ландшафтных работ, в ходе которых будут высажены деревья, кустарники и цветники.

Для комплексного ухода за декоративным садом и газонными лужайками участок оснастят системой автоматического полива. Также возле памятника планируется расширить парковку для машин, оборудовать ливневую канализацию и систему видеонаблюдения. Несмотря на сложность участка и перепады высот, объекты благоустройства должны быть доступны инвалидам и другим маломобильным категориям горожан.

Изюминкой обновленной территории станет небольшая сценическая площадка, установленная на побережье. По задумке властей здесь будет проводиться хоровой фестиваль, который впервые прошел в день города в этом году у ДС «Волгарь». Мероприятие имело большой успех, а потому его решено сделать ежегодным.

Оценил местные таланты и народный артист России Михаил Турецкий, который находился с визитом в нашем городе. По словам главы Тольятти Сергея Анташева, именитый гость поддержал идею проведения фестиваля на площадке возле памятника Татишеву. Более того – основатель и продюсер арт-групп «Хор Турецкого» и SOPRANO высказал намерение взять это мероприятие под свой патронаж.

Аукцион по определению подрядчика, который разработает проектную документацию по благоустройству территории возле памятника Татищеву, назначен на 6 августа. Проект будет готов уже в этом году.