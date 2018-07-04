Согласно решению суда, все эти годы захоронения на территории общей площадью более 588 тыс. кв.м., принадлежащей АО «Нива», осуществлялись незаконно, так как по федеральному законодательству места погребения могут быть только государственными или муниципальными, но никак не частными. В связи с этим в мае текущего года судебные приставы во исполнение решения суда, состоявшегося на основании иска прокуратуры , захоронения на Тольяттинском городском кладбище прекратили.

ООО «Тольяттинское городское кладбище» занималось предпринимательской деятельностью, продавая участки людям, тогда как собственника земли - АО «Нива» - это устраивало.

Несмотря на то, что за все время существования кладбища администрация не выдала ни одного разрешения на захоронение на этой территории, а также на отсутствие судебных решений, обязывающих администрацию города изъять землю у АО «Нива» по конкретной цене, учитывая социальную значимость возникшей проблемы, администрация города принимает участие в урегулировании данной ситуации.

Бесплатно собственник - АО «Нива» - расставаться с землей не намерен, требуя от города выплатить ему 85,7 млн. рублей. Причем одномоментно, без предоставления рассрочки. Да, власти считают своим долгом отстоять права родственников захороненных людей и всех тех, кто заключил договоры на будущее погребение на этом месте. Но в то же время администрация пытается защитить интересы всех остальных жителей и свести к минимуму бюджетные потери для города. При этом власти готовы взять на себя обязанность по содержанию кладбища, которое, к слову, будет обходиться в 24 млн. рублей в год.

В настоящее время администрация намерена добиваться от АО «Нива» либо безвозмездной передачи земли, незаконно используемой под захоронения, в муниципальную собственность, либо выкупа этой земли по кадастровой стоимости – 1,7млн рублей.

К сожалению, до тех пор, пока в этом споре не будет поставлена точка, захоронения на кладбище на Обводном шоссе производиться не могут.

Места для новых погребений предоставляются на кладбище, расположенном по адресу: г. Тольятти, Комсомольский район, северо-восточнее здания, имеющего адрес: Поволжское шоссе, 5 (условно – «4 очередь Тоазовского кладбища»).

Места для захоронения на свободном участке родственного захоронения и подзахоронения в существующую могилу ранее умершего предоставляются на кладбищах, расположенных по адресам:

- г. Тольятти, Комсомольский район, Поволжское шоссе, на земельном участке расположен объект, имеющий адрес: Поволжское шоссе, 5 (условно – «1-3 очереди Тоазовского кладбища»);

- г. Тольятти, Центральный район, ул. Баныкина, 41;

- г. Тольятти, Комсомольский район, мкр. Федоровка;

- г. Тольятти, мкр. Новоматюшкино, 314 м северо-западнее от пересечения ул. Раздольная и ул. Автомобилистов (условно – «старое Новоматюшкинское кладбище»);

- Самарская область, муниципальный район Ставропольский, территория Новоматюшкинского кладбища (условно – «новое Новоматюшкинское кладбище»).

Места для захоронения (подзахоронения) умерших на перечисленных выше кладбищах предоставляются бесплатно, при этом место под новое захоронение предоставляется с учетом возможности захоронения рядом в будущем одного близкого родственника или супруга.

Уполномоченным органом администрации, предоставляющим муниципальную услугу, является департамент городского хозяйства (далее – Департамент).

Отдел организации похоронного дела:

ул. К. Маркса, дом 42. График работы: ежедневно с 8.00 часов до 17.00 часов;

обеденный перерыв – с 12.00 часов до 13.00 часов.