По традиции на вопросы россиян в прямом эфире президент будет отвечать в Гостином дворе. Начнется мероприятие в 12-00 мск. На этот раз глава государства сможет потребовать непосредственно у чиновников и глав регионов отчета о решении проблем, на которые пожалуются граждане.

Во время «прямой линии» будут находиться на рабочих местах в ожидании звонка главы государства. Накануне сообщалось, что на прямую линию от россиян поступило уже 1 млн 300 тысяч вопросов.