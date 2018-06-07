По традиции на вопросы россиян в прямом эфире президент будет отвечать в Гостином дворе. Начнется мероприятие в 12-00 мск. На этот раз глава государства сможет потребовать непосредственно у чиновников и глав регионов отчета о решении проблем, на которые пожалуются граждане.
Во время «прямой линии» будут находиться на рабочих местах в ожидании звонка главы государства. Накануне сообщалось, что на прямую линию от россиян поступило уже 1 млн 300 тысяч вопросов.
С 1 января 2019 года эти деньги будут направляться в дорожные фонды
До 24 июня сборная России будет тренироваться на черноморском побережье в болгарском селе Кранево
Фракция «Справедливая Россия» внесет на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект.
Оно поступило в колл-центр программы «Прямая линия с Владимиром Путиным»
Прогноз опубликовала лаборатория рентгеновской астрономии ФИАН
Сегодня в 14.00 в большом конференц-зале гостиничного комплекса «Парк Отель» состоится торжественное мероприятие
В соответствующем рейтинге Международного института экономики и мира она заняла 154-е место