Наступление календарного лета ознаменовалось ультраполярным вторжением на большей части европейской территории России. Виной тому – тыловая часть циклона, открывшего доступ в регион не только массивам кучево-дождевых облаков, но и арктическому воздуху из акватории Карского моря, из-за чего в прогнозах синоптиков появились ночные заморозки и осадки в смешанной фазе.
Тем не менее, похолодание будет недолгим, поскольку уже в воскресенье ветры развернутся с северных румбов на западные, температура постепенно вернётся в свое климатическое русло, столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту, но без таких атрибутов лета, как ливни и грозы, дело уже не обойдется.
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