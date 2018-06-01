Наступление календарного лета ознаменовалось ультраполярным вторжением на большей части европейской территории России. Виной тому – тыловая часть циклона, открывшего доступ в регион не только массивам кучево-дождевых облаков, но и арктическому воздуху из акватории Карского моря, из-за чего в прогнозах синоптиков появились ночные заморозки и осадки в смешанной фазе.

Тем не менее, похолодание будет недолгим, поскольку уже в воскресенье ветры развернутся с северных румбов на западные, температура постепенно вернётся в свое климатическое русло, столбики термометров преодолеют 20-градусную высоту, но без таких атрибутов лета, как ливни и грозы, дело уже не обойдется.