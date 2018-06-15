Региональный Минтранс выдал местным таксистам соответствующую аккредитацию на период до 16 июля. Документы получили 8 транспортных организаций на 298 легковых машин. Транспортные средства имеют право заезда в периметр Фестиваля болельщиков FIFA (за исключением пешеходных зон), а также на северный транспортно-пересадочный узел стадиона «Самара Арена».
Вся информация о перевозчиках размещена на сайте министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области ( ссылка), а также в буклетах болельщиков, распространяемых бесплатно на основных транспортных узлах (аэропорт, железнодорожный вокзал, перехватывающие парковки, остановки маршрутов спортивных соревнований).
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