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29 июня 2018
07:43:47

В Жигулёвском заповеднике начаты работы по государственной инвентаризации лесов

Она необходима, чтобы оценить происходящие изменения, вовремя выявить и спрогнозировать те факторы, которые оказывают отрицательное воздействие на леса. Занимается инвентаризацией группа специалистов Поволжского леспроекта из Нижнего Новгорода.

Эксперты уже заложили 5 пробных площадей, предназначенных для наблюдения за развитием древостоя. Всего в эту работу вовлечены 15 заповедников и национальных парков России от Московской области до Камчатского края.




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