Она необходима, чтобы оценить происходящие изменения, вовремя выявить и спрогнозировать те факторы, которые оказывают отрицательное воздействие на леса. Занимается инвентаризацией группа специалистов Поволжского леспроекта из Нижнего Новгорода.
Эксперты уже заложили 5 пробных площадей, предназначенных для наблюдения за развитием древостоя. Всего в эту работу вовлечены 15 заповедников и национальных парков России от Московской области до Камчатского края.
В Гайд-парке, где не требуется согласования для проведения акций, собрались порядка 80 человек
Клуб находился по адресу: ул. К. Маркса, 53
Накануне определились последние пары участников 1/8 финала
ДТП произошло накануне днем
В надзорный орган с жалобой обратился бывший сотрудник предприятия
Закуплены капсульные автомобили КамАЗ-5350-379
По данным администрации областного центра, за день в музее побывали свыше 700 человек