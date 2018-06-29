Она необходима, чтобы оценить происходящие изменения, вовремя выявить и спрогнозировать те факторы, которые оказывают отрицательное воздействие на леса. Занимается инвентаризацией группа специалистов Поволжского леспроекта из Нижнего Новгорода.

Эксперты уже заложили 5 пробных площадей, предназначенных для наблюдения за развитием древостоя. Всего в эту работу вовлечены 15 заповедников и национальных парков России от Московской области до Камчатского края.