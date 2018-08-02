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Судебные приставы Читы рассказали, что к ним обратилась женщина, которая заявила, что ей приходят СМС-сообщения от неких лиц, в которых содержатся оскорбления и требования оплатить задолженность. Как пояснила гражданка, ранее она оформила микрозайм в организации ООО МКК "Бутик финансовых решений", работавшей под маркой "Росденьги". Погасить микрозайм женщина вовремя не смогла.
Приставы провели проверку и установили, что "некие лица" находятся в Тольятти и занимаются возвратом просроченной задолженности, не состоя при этом в соответствующем реестре ФССП России, чем нарушают федеральный закон.
В отношении юридического лица был составлен протокол и назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Теперь у коллекторов есть 60 дней для оплаты этой суммы. За неуплату штрафа в срок его сумма удваивается.
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