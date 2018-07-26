Им оказался начальник Центра лицензионно-разрешительной работы. По версии следствия, в период с апреля по июль 2018 года подозреваемый в несколько приемов получил от гражданина 400 тысяч рублей за незаконное бездействие.

Его подчиненные должны были проигнорировать нарушения в организации, которую представлял взяткодатель. О факту подкупа стало известно сотрудникам собственной безопасности управления.

Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ после получения очередной части взятки. Возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.