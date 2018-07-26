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Им оказался начальник Центра лицензионно-разрешительной работы. По версии следствия, в период с апреля по июль 2018 года подозреваемый в несколько приемов получил от гражданина 400 тысяч рублей за незаконное бездействие.
Его подчиненные должны были проигнорировать нарушения в организации, которую представлял взяткодатель. О факту подкупа стало известно сотрудникам собственной безопасности управления.
Подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ после получения очередной части взятки. Возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.
Деньги должны пойти на развитие инфраструктурных проектов
С 23 по 25 июля в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий
За время проведения сплошных и скрытых проверок организаций выявлено 163 нарушения ПДД
Об этом заявил глава города Сергей Анташев
ДТП произошло в субботу, 14 июля, около двух часов ночи.
Об этом заявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова.
Он будет посвящен легендарной битве Тимура и Тохтамыша