Парламент страны принял соответствующий закон. Согласно документу, за Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter необходимо платить 200 угандийских шиллингов в день (это примерно 5 центов). Президент страны рассчитывает таким образом «остановить распространение лжи» в интернете.
Закон подразумевает и другие налоги, например, сбор в размере 1% при всех мобильных транзакциях. Министр финансов Уганды в свою очередь заявил, что закон не направлен на ограничение интернета.
Источник Маяк
Об этом рассказал руководитель Центра Гражданской Защиты Андрей Дербенев (фото)
Наступление календарного лета ознаменовалось ультраполярным вторжением на большей части европейской России
Тонна бензина дешевле на три тысячи рублей, тонна дизельного топлива — на две тысячи
Наши артисты покажут спектакль «Отрочество» по мотивам повести Л.Толстого
Его тема - строительство дороги на месте прогулочной аллеи в Комсомольском районе.
Специалисты компании «Волжские коммунальные системы» вели его в течение трех недель
Это случилось в Сорокином пруду неподалеку от села Тростянка Пестравского района (фото)