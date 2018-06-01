Парламент страны принял соответствующий закон. Согласно документу, за Facebook, WhatsApp, Viber и Twitter необходимо платить 200 угандийских шиллингов в день (это примерно 5 центов). Президент страны рассчитывает таким образом «остановить распространение лжи» в интернете.

Закон подразумевает и другие налоги, например, сбор в размере 1% при всех мобильных транзакциях. Министр финансов Уганды в свою очередь заявил, что закон не направлен на ограничение интернета.