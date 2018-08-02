Подписано соглашение с компанией ООО "ЕВРО МАФ", которая планирует реализовать проект по производству тренажеров из нержавеющей трубы. Как рассказали в администрации, объем инвестиций составляет 23,307 миллионов рублей. Организация планирует создать 99 новых рабочих мест.

Напомним, статус ТОР наш город получил в сентябре 2016 года. При реализации инвестиционных проектов резиденты намерены инвестировать более 5 млрд рублей (с учетом НДС) и создание более 4000 новых рабочих мест.

Новые проекты связаны с различными видами деятельности: производство металлоконструкций, теплового оборудования, инструментов, аккумуляторных батарей, изделий из картона. Также представлена пищевая отрасль, здравоохранение и сфера IT-технологий.