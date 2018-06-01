Тело было обнаружено в четверг за автовокзалом, что на ул. Родины, 1, в Центральном районе. Как сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах, погибшему было около 28 лет.
Предположительно, у него имелись признаки травмы головы. Сейчас причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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