Работой занимаются студенты разных институтов. Эта симпатичная зелёная машинка, примерная стоимость которой составляет 180 000 рублей, способна перевозить двоих человек и развивает скорость до 9 км/ч. Студенческий проект готовится в институте машиностроения и уже считается в опорном вузе приоритетным: он включён в Программу развития ТГУ, в стратегический проект «Высшая инженерная школа».

Фото: ТГУ

Руководитель проекта – доцент кафедры «Проектирование и эксплуатация автомобилей» ТГУ Людмила Угарова – рассказывает: «Идея создания электрокара родилась ещё осенью 2016 года. Точно уже и не скажешь, кто предложил первый: я, и.о. завкафедры «Проектирование и эксплуатация автомобилей» Александр Бобровский или студентка тогда ещё первого курса Полина Плиговка. Мы просто обсуждали транспорт будущего и перспективы создания концепта такого транспорта на платформе нашего вуза. Для начала решили попробовать создать электромобиль на солнечных элементах. В начале работы обнаружилась проблема – отсутствие финансирования».

Решением стали средства от сдачи макулатуры (15 000 рублей) и металлолома (10 000 рублей), а также конкурсные гранты. «Сначала мы выиграли 30 000 рублей во внутривузовском конкурсе на финансирование проектов, затем 10 000 рублей на конкурсе в Екатеринбурге. В начале этого года мы победили в программе УМНИК-НТИ в направлении «АВТОНЕТ». Приз – финансирование в объеме 500 000 рублей сроком на 2 года», – прокомментировала Людмила Угарова.

По словам Александра Бобровского, данный электрокар, построенный, по сути, на студенческой инициативе и на средства от бережного отношения к природе и ресурсам, имеет технологически продвинутую систему (рекуперация энергии при торможении, высокоэффективный двигатель выполненный по технологии BLDC): «При его изготовлении использовались, в том числе, композитные конструкции и элементы, изготовленные с помощью аддитивных технологий (отпечатаны на 3D-принтере). Мощность мотора электрокара – 1,5 кВт, мощность солнечных элементов – 300 Вт. Скорость искусственно ограничена до 8-9 км/ч для безопасности. Эту «начинку» мы обкатали на «Солар регате-2018», где она показала очень хорошую эффективность. Опытный образец действующий, может быть испытан на тест-драйве. Электрокар способен перевозить двух человек. Создан для парковых зон, стадионов, набережных и тех рекреаций, где гуляют маленькие дети и существуют высокие требования по экологии и безопасности. Предназначен для перевозки полицейских, сотрудников сервисных и клининговых служб, медперсонала».

Команда проекта

В сентябре 2017 года к работе присоединились первокурсники, проходящие обучение по курсу «Проектная деятельность». Таким образом, проект электрокара – это ещё и пример успешного осуществления проектной деятельности.

В итоге состав проектной команды получился разношерстным, а машина стала предметом обсуждения на «Ярмарке проектов-2018».

– Изначально многие первокурсники из других проектов просились к нам. Мы никому не отказывали, ведь каждый был нам полезен. Для удобства я поделила всех ребят на отделы: инженеры, дизайнеры, логисты, финансисты, СМИ, «учёные». В итоге кто-то подсказывал, где найти материалы подешевле, кто-то отвечал за дизайн машины, за конструкцию шасси, сварку деталей, за участие с проектом в конкурсах. Отдельные ребята занимались и занимаются до сих пор раскруткой странички проекта в социальной сети, рекламой и PR. Каждому у нас в проекте нашлось дело! Сегодня в нашей команде: студенты ИнМаш, студенты института энергетики и электротехники, студентки института химии и инженерной экологии. Кстати именно они разработали дизайн машинки и сами раскрасили её. Вручную! – с гордостью объясняет Лариса Угарова.

Такая большая команда отслеживала буквально каждый прикрученный винтик, каждый элемент листика дизайна электрокара. Немаловажно, что все работы велись и ведутся благодаря большому желанию ребят. Личная инициатива двигает данный проект вперёд, к новым вершинам. По словам научного руководителя, студенты планируют на базе кара создать беспилотник и установить сенсорную панель с системой навигации на лобовое стекло.