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Чемпионат мира по футболу завершился, сборная команда Швейцарии, к приезду которой спортивную арену обновили на 110 млн рублей, уже уехала, и теперь реконструированный стадион будет использоваться для нужд СДЮШОР № 12 и для игр футбольного клуба «Лада».
Но, как отметил глава Тольятти Сергей Анташев, объект все еще нуждается в развитии. В первую очередь это касается беговых дорожек и сидений, кроме того, одну трибуну надо поставить под козырек. «Ждем решения минспорта по этому вопросу. Мы попадаем в федеральную программу «Спортивное наследие», поэтому считаем, что у нас есть все шансы получить средства и продолжить реконструкцию стадиона «Торпедо», - добавил Анташев, которого цитирует "Площадь Свободы".
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