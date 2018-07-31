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И в этом немалая заслуга тех людей, которые участвуют в патрулировании. Патрули начали работать в лесных массивах с наступлением устойчивой жаркой и засушливой погоды в целях соблюдения пожарной и санитарной безопасности. Ведется круглосуточное видеонаблюдение.
Как сообщил первый заместитель главы города Игорь Ладыка, на прошлой неделе в патрулировании леса участвовали 604 человека и 51 единица техники. Хотя погода была жаркой, крупных пожаров в лесу не произошло. Но, к сожалению, без возгораний не обошлось. По словам Ладыки, в одном месте выгорело порядка 120 квадратных метров сухой травы, в другом - еще 100 "квадратов".
Сергей Анташев заявил, что после завершения особого противопожарного режима в тольяттинских лесах людей, принимавших особо активное участие в патрулировании, надо будет отметить.
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