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01 июня 2018
07:33:45

В Тольятти завершился плановый капитальный ремонт сетей по ул. Мурысева, 71

Специалисты компании «Волжские коммунальные системы» вели его в течение трех недель. Заменены водопроводные колодцы, запорные арматуры, пожарные гидранты. Переложено почти 140 метров водопровода.

Старые стальные трубы заменили на экологически безопасные полиэтиленовые, которые являются одними из лучших в сфере водопроводных коммуникаций. На данный момент водоснабжение в доме восстановлено, ведутся работы по благоустройству отремонтированных участков.




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