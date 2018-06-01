Специалисты компании «Волжские коммунальные системы» вели его в течение трех недель. Заменены водопроводные колодцы, запорные арматуры, пожарные гидранты. Переложено почти 140 метров водопровода.

Старые стальные трубы заменили на экологически безопасные полиэтиленовые, которые являются одними из лучших в сфере водопроводных коммуникаций. На данный момент водоснабжение в доме восстановлено, ведутся работы по благоустройству отремонтированных участков.