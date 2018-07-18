Его ведут специалисты компании «РКС-Тольятти». Уже заменены запорные арматуры и водопроводный колодец, установлены новый люк и пожарный гидрант. Вместо старых стальных труб уложены экологически безопасные пластиковые, которые являются одними из лучших в сфере водопроводных коммуникаций.

Перед восстановлением водоснабжения школы- специалисты выездной лаборатории «РКС-Тольятти» взяли пробы воды и провели все необходимые анализы. На данный момент начинаются работы по благоустройству отремонтированных участков.

Фото: «РКС-Тольятти»