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Его ведут специалисты компании «РКС-Тольятти». Уже заменены запорные арматуры и водопроводный колодец, установлены новый люк и пожарный гидрант. Вместо старых стальных труб уложены экологически безопасные пластиковые, которые являются одними из лучших в сфере водопроводных коммуникаций.
Перед восстановлением водоснабжения школы- специалисты выездной лаборатории «РКС-Тольятти» взяли пробы воды и провели все необходимые анализы. На данный момент начинаются работы по благоустройству отремонтированных участков.
Фото: «РКС-Тольятти»
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