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02 августа 2018
10:14:32

В Тольятти за взятку задержан инспектор надзорной организации

Как рассказали в региональной полиции,  40-летний мужчина получил 15 тысяч рублей за подложное заключение о готовности тольяттинской школы к началу учебного года. Чиновника, что называется, «поймали за руку».

Полицейская операция прошла совместно с УФСБ России. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Подсудимому грозит  от трех до семи лет лишения свободы. Сотрудники полиции продолжают выяснять всех обстоятельства коррупционного деяния.




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