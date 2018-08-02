Как рассказали в региональной полиции, 40-летний мужчина получил 15 тысяч рублей за подложное заключение о готовности тольяттинской школы к началу учебного года. Чиновника, что называется, «поймали за руку».

Полицейская операция прошла совместно с УФСБ России. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Подсудимому грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сотрудники полиции продолжают выяснять всех обстоятельства коррупционного деяния.