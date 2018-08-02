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Как рассказали в региональной полиции, 40-летний мужчина получил 15 тысяч рублей за подложное заключение о готовности тольяттинской школы к началу учебного года. Чиновника, что называется, «поймали за руку».
Полицейская операция прошла совместно с УФСБ России. Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Подсудимому грозит от трех до семи лет лишения свободы. Сотрудники полиции продолжают выяснять всех обстоятельства коррупционного деяния.
За первые 7 месяцев 2018 года в России было реализовано 199 273 автомобиля LADA,
Он пройдет на базе УСК «Олимп» с 5 по 15 августа
Федеральная пассажирская компания выделит в отдельный суперэконом класс старые вагоны
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Судебные приставы Читы рассказали, что к ним обратилась женщина...
В пятницу, 10 августа, в 19:00 на сцене №2 состоится долгожданный концерт-презентация памятного альбома