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10 июля 2018
09:58:30

В Тольятти за взятки и подлог будут судить врача-терапевта

В следственных органах Автозаводского района завершилось расследование уголовного дела в отношении местной жительницы. Установлено, что 16 апреля 2018 года обвиняемая получила от нескольких сотрудников предприятия денежные средства на общую сумму более 14 тысяч рублей.

Деньги были незаконной платой за выдачу листов нетрудоспособности. В настоящее время следователь собрал достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.




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