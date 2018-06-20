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20 июня 2018
08:06:42

В Тольятти ввели полный запрет на посещение лесов

И въезд в них транспортных средств. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты населения. Мера принята в связи с изменениями погодных условий и повышением пожарной опасности в лесах, отметили там.

За нарушение предусмотрены штрафы - для физических лиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных и юридических – от 20 тысяч до полумиллиона.

До 22 июня в городе действует высокий 4 класс пожарной опасности, но его могут повысить до самого последнего, пятого, так как, согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в регионе ожидается 30-градусная жара.




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