Итальянский», он расположен в Центральном районе на Лесопарковом шоссе. Здесь постоянно дежурят спасатели и медицинский работник, производится уборка и вывоз мусора, содержатся туалеты. Также к объекту подключена питьевая вода, проведены водолазное обследование и очистка подводной части акватории. Все пробы воды соответствуют требованиям СанПиН, возбудители инфекционных заболеваний не обнаружены. Пробы песка также соответствуют установленным требованиям.

На других пляжах города купаться не рекомендовано. Местные власти и спасатели ежегодно информируют горожан об особо опасных местах, где заходить в воду запрещено. К таким территориям относятся озеро в районе АТП-3, пляж на Муравьиных островах и акватория возле «Волжского замка». Предупреждения об опасности небезосновательны.

Что касается озера АТП -3, там бьют подводные родники, из-за чего образуется температурный клин, который вызывает у человека судороги. На Муравьиных островах – резкий перепад рельефа дна с одного метра до шести. Любого пловца, попадающего в эту зону, течением уносит вниз на шестиметровую глубину и задерживает там на 30-40 секунд. Аналогичная опасность подстерегает купающихся в районе «Волжского замка», рядом с которым находится выход судов из яхт клуба «Дружба».

Несмотря на предпринимаемые меры и предупреждения, за сезон на водоемах Тольятти гибнет по несколько человек. Так, с начала 2018 года на территории города зарегистрировано шесть несчастных случаев на водных объектах. В зимний и весенний период погибло четыре человека, в купальный сезон - два человека. Мужчина 1988 г.р. утонул на набережной Комсомольского района, женщина 1964 г.р. – в Саратовском водохранилище в микрорайоне Шлюзовой.

Во избежание трагедий не пренебрегайте элементарными правилами: не купайтесь в нетрезвом состоянии, не ныряйте в незнакомых местах, не заплывайте далеко от берега, не допускайте переохлаждения, и, конечно, внимательно следите на пляже за детьми. Помните – вода не прощает беспечности.