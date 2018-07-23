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23 июля 2018
08:53:28

В Тольятти возвращается сухое и солнечное лето

Наступившая неделя будет жаркой. Как говорят синоптики, с завтрашнего дня погода в нашем регионе примет ярко выраженный антициклональный характер: облака рассеются, атмосферное давление будет расти, столбики термометров пойдут вверх, показывая в дневные часы +28+33 градуса.

За исключением сегодняшнего дня, прогнозы нынешней недели не содержат осадков.




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