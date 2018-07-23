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Наступившая неделя будет жаркой. Как говорят синоптики, с завтрашнего дня погода в нашем регионе примет ярко выраженный антициклональный характер: облака рассеются, атмосферное давление будет расти, столбики термометров пойдут вверх, показывая в дневные часы +28+33 градуса.
За исключением сегодняшнего дня, прогнозы нынешней недели не содержат осадков.
Конструкцию с надписью «Здесь живёт должник» устанавливали коммунальщики
Запущена программа реакции местных властей на выражение общественного недовольства
В сызранской городской больнице № 2 скончалась 1,5-месячная девочка
С сегодняшнего дня GM-АВТОВАЗ запускает программу обновления автопарка
Он пройдет на территории парка истории и техники им.Сахарова 25 августа
ЧП произошло в минувшую субботу в Советском районе города
Абсолютный максимум был перекрыт в минувшие выходные в Самаре и Безенчуке, а также Сызрани