Об этом сообщают специалисты Приволжского Гидрометцентра. По прогнозам, в ближайшие 2-3 часа на территории города и Ставропольского района порывы северо-западного ветра могут достигать 15-18 м/с. Прогноз действует до вечера, горожанам рекомендовано соблюдать меры безопасности.

Сильный ветер бушевал в Тольятти накануне, а пару дней назад ветер, порывы которого достигали 20-25 мс, прошелся по территории Центральной России, принеся немало проблем жителям и спасательным службам. Без света остались десятки населенных пунктов, повреждены кровли домов, повалены деревья и рекламные щиты.