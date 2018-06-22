Об этом сообщают специалисты Приволжского Гидрометцентра. По прогнозам, в ближайшие 2-3 часа на территории города и Ставропольского района порывы северо-западного ветра могут достигать 15-18 м/с. Прогноз действует до вечера, горожанам рекомендовано соблюдать меры безопасности.
Сильный ветер бушевал в Тольятти накануне, а пару дней назад ветер, порывы которого достигали 20-25 мс, прошелся по территории Центральной России, принеся немало проблем жителям и спасательным службам. Без света остались десятки населенных пунктов, повреждены кровли домов, повалены деревья и рекламные щиты.
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