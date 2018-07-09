ДТП произошло в минувшие выходные на Южном шоссе у КПП №6. Наезд совершил автомобиль «Лексус», когда 43-летняя гражданка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Водитель не успел среагировать, и произошло столкновение. От полученных травм женщина скончалась. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, сообщает «Патруль Тольятти».
Турнир по плаванию завершился в Хельсинки
Об этом сообщили сегодня в управлении физкультуры и спорта администрации
Ведомство направило иск в Арбитражный суд
Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева будет работать до последнего дня ЧМ-2018
Соревнования среди спортсменов до 23 лет прошли в минувшие выходные в Челябинске
Об этом сегодня сообщает региональный Россельхознадзор