ДТП произошло в минувшие выходные на Южном шоссе у КПП №6. Наезд совершил автомобиль «Лексус», когда 43-летняя гражданка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Водитель не успел среагировать, и произошло столкновение. От полученных травм женщина скончалась. Сейчас по факту ДТП проводится проверка, сообщает «Патруль Тольятти».