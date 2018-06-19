Об этом сообщила заместитель главы по социальным вопросам Юлия Баннова. По ее словам, работает городской межведомственный штаб, где рассматриваются все вопросы, касающиеся подготовки образовательных учреждений.
В эту когорту входят не только школы, но и детские сады, и учреждения дополнительного образования. Проверку прошли уже 16 учреждений. Очередное заседание штаба состоится сегодня, 19 июня.
180 человек завтра прилетят в Курумоч из Копенгагена
За неделю удалось проверить 433 автомобиля
Очищена территория в Комсомольском районе на ул. Коммунистическая, 63
Эксперимент стартует с 1 мая 2019 года
В настоящий момент он четвертый
В городе стартовали работы по реализации приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
На ней имя трехкратной чемпионки мира по гандболу Надежды Муравьевой