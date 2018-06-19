Об этом сообщила заместитель главы по социальным вопросам Юлия Баннова. По ее словам, работает городской межведомственный штаб, где рассматриваются все вопросы, касающиеся подготовки образовательных учреждений.

В эту когорту входят не только школы, но и детские сады, и учреждения дополнительного образования. Проверку прошли уже 16 учреждений. Очередное заседание штаба состоится сегодня, 19 июня.