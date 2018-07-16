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ДТП произошло сегодня утром в районе перекрестка Мира-Карбышева. Автомобиль «Лада 4х4» после удара оказался в положении «колесами вверх». Как сообщают очевидцы в соцсетях, на место прибыли карета «скорой помощи» и спасатели.
Водитель и пассажир Нивы - мужчина и женщина - госпитализированы. Сейчас в обстоятельствах ЧП уже разбираются сотрудники полиции.
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