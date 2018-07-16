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16 июля 2018
10:57:58

В Тольятти в пятый раз проведут «Фестиваль водных видов спорта»

Мероприятие, посвященное 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля, состоится в ближайшие выходные, с 20 по 22 июля. В рамках фестиваля пройдут соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, по плаванию в открытой воде.

Планируется участие более 500 спортсменов. Кроме того, будут проведены судейские семинары. Фестиваль пройдет на территории водно-спортивного комплекса АВТОВАЗа.

Вид спорта

Время проведения

Виды программы

Дистанции

20 июля

 

Водно-спортивный комплекс  ОАО АВТОВАЗ»,

акватория Куйбышевского водохранилища

Судейский семинар по парусному спорту

9.00-12.00

Тема: Подготовка и проведение межрегиональных и всероссийских соревнований по парусному спорту

Судьи

Гребля на байдарках и каноэ

09.00

Прием заявок

 

 

10.00-13.30

Предварительные заезды

 (2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)

500м

 

Предварительные заезды

(2002-03, 2004-05гр)

500м

двойки

Парус

13.30-18.00

Регата

 

 

Гребля на байдарках и каноэ

14.00-15.50

Полуфинальные заезды

(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)

500м

 

Полуфинальные заезды

(2002-03, 2004-05гр)

500м

двойки

16.00-17.50

Финальные заезды

(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)

500м

 

Финальные заезды

(2002-03, 2004-05гр)

500м

двойки

18.30

Награждение

 

 

21 июля

 

Водно-спортивный комплекс  ОАО АВТОВАЗ»,

акватория Куйбышевского водохранилища

Гребля на байдарках и каноэ

09.00

Предварительные заезды

(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)

200м

10.00

Торжественное открытие Фестиваля

10.30

Финальные заезды

(ветераны 35-44, 45-54, 55 и старше)

200м

11.00

Предварительные заезды

(2002-03, 2004-05гр)

200м

двойки

11.30

Полуфинальные заезды

(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)

200м

12.00

Полуфинальные заезды

(2002-03, 2004-05гр)

200м

двойки

Академическая гребля

14.00-15.00

Полуфинальные,

финальные заезды

500 м

15.00

Награждение

 

 

Парус

14.00-18.00

Регата

 

Гребля на байдарках и каноэ

15.00-16.30

Финальные заезды

(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)

200м

17.00

Награждение

 

 

22 июля

 

Водно-спортивный комплекс  ОАО АВТОВАЗ»,

акватория Куйбышевского водохранилища

Судейский семинар по гребле на байдарках и каноэ

9.00-12.00

Тема: Подготовка и проведение городских и региональных  соревнований по гребле на байдарках и каноэ

Судьи

Плавание на открытой воде

10.30

Регистрация участников

 

11.00

Массовый заплыв пловцов-ветеранов

(25 лет и старше)

1000 м

12.00

Награждение пловцов-ветеранов

 

Академическая гребля

12.00

Показательные заезды

500 м

Гребля на байдарках и каноэ

12.30

Показательные заезды

200 м

Парус

10.00-12.30

Регата

 

Парус

12.45

Награждение

 

 

13.00

Закрытие фестиваля

 

 




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