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Мероприятие, посвященное 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля, состоится в ближайшие выходные, с 20 по 22 июля. В рамках фестиваля пройдут соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, по плаванию в открытой воде.
Планируется участие более 500 спортсменов. Кроме того, будут проведены судейские семинары. Фестиваль пройдет на территории водно-спортивного комплекса АВТОВАЗа.
|
Вид спорта
|
Время проведения
|
Виды программы
|
Дистанции
|
20 июля
|
|
Водно-спортивный комплекс ОАО АВТОВАЗ»,
акватория Куйбышевского водохранилища
|
Судейский семинар по парусному спорту
|
9.00-12.00
|
Тема: Подготовка и проведение межрегиональных и всероссийских соревнований по парусному спорту
|
Судьи
|
Гребля на байдарках и каноэ
|
09.00
|
Прием заявок
|
|
10.00-13.30
|
Предварительные заезды
(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)
|
500м
|
|
Предварительные заезды
(2002-03, 2004-05гр)
|
500м
двойки
|
Парус
|
13.30-18.00
|
Регата
|
|
Гребля на байдарках и каноэ
|
14.00-15.50
|
Полуфинальные заезды
(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)
|
500м
|
|
Полуфинальные заезды
(2002-03, 2004-05гр)
|
500м
двойки
|
16.00-17.50
|
Финальные заезды
(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)
|
500м
|
|
Финальные заезды
(2002-03, 2004-05гр)
|
500м
двойки
|
18.30
|
Награждение
|
|
21 июля
|
|
Водно-спортивный комплекс ОАО АВТОВАЗ»,
акватория Куйбышевского водохранилища
|
Гребля на байдарках и каноэ
|
09.00
|
Предварительные заезды
(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)
|
200м
|
10.00
|
Торжественное открытие Фестиваля
|
10.30
|
Финальные заезды
(ветераны 35-44, 45-54, 55 и старше)
|
200м
|
11.00
|
Предварительные заезды
(2002-03, 2004-05гр)
|
200м
двойки
|
11.30
|
Полуфинальные заезды
(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)
|
200м
|
12.00
|
Полуфинальные заезды
(2002-03, 2004-05гр)
|
200м
двойки
|
Академическая гребля
|
14.00-15.00
|
Полуфинальные,
финальные заезды
|
500 м
|
15.00
|
Награждение
|
|
Парус
|
14.00-18.00
|
Регата
|
|
Гребля на байдарках и каноэ
|
15.00-16.30
|
Финальные заезды
(2002-03, 2004-05 и 2006 и мл)
|
200м
|
17.00
|
Награждение
|
|
22 июля
|
|
Водно-спортивный комплекс ОАО АВТОВАЗ»,
акватория Куйбышевского водохранилища
|
Судейский семинар по гребле на байдарках и каноэ
|
9.00-12.00
|
Тема: Подготовка и проведение городских и региональных соревнований по гребле на байдарках и каноэ
|
Судьи
|
Плавание на открытой воде
|
10.30
|
Регистрация участников
|
|
11.00
|
Массовый заплыв пловцов-ветеранов
(25 лет и старше)
|
1000 м
|
12.00
|
Награждение пловцов-ветеранов
|
|
Академическая гребля
|
12.00
|
Показательные заезды
|
500 м
|
Гребля на байдарках и каноэ
|
12.30
|
Показательные заезды
|
200 м
|
Парус
|
10.00-12.30
|
Регата
|
|
Парус
|
12.45
|
Награждение
|
|
|
13.00
|
Закрытие фестиваля
|
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