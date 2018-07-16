Мероприятие, посвященное 50-летию АВТОВАЗа и выпуску первого легкового автомобиля, состоится в ближайшие выходные, с 20 по 22 июля. В рамках фестиваля пройдут соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту, по плаванию в открытой воде.

Планируется участие более 500 спортсменов. Кроме того, будут проведены судейские семинары. Фестиваль пройдет на территории водно-спортивного комплекса АВТОВАЗа.