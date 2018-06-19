Как уже сообщала наша радиостанция, 23 июня в городе пройдут выпускные вечера. Чтобы избавить несовершеннолетних от соблазнов прикупить спиртное для празднования, власти региона решили закрыть в магазинах полки с горячительными напитками.

Запрет будет действовать с 8 до 23 часов. За нарушение продавцов ждут штрафы. Мера не распространяется на точки общественного питания с площадью зала обслуживания свыше 50 квадратных метров.