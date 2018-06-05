Об этом сообщают в пресс-службе «Авито» - портала по продаже товаров и услуг. По итогам 2017 года двухколесное транспортное средство расположилось на пятом месте по количеству поисковых запросов тольяттинцев среди всех товаров общего спроса – после дивана, коляски, телевизора и норковой шубы.

Аналитики «Авито» изучили, насколько востребованы велосипеды в начале сезона и сколько они стоят в городах России. Средняя цена байка в Автограде сейчас составляет 7 486 рублей. Дороже всего велосипеды продают в Москве: средняя стоимость – 13 104.

Между тем, в число лидеров по увеличению интереса к велосипедам наш город не вошел. Верхушку рейтинга заняли Новосибирск, Пермь и Иркутск, мы – на 11 месте.