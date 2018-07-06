Авария произошла сегодня утром на перекрестке Мира-Карбышева: проезжую часть не поделили автобус «ПАЗ» и вазовская «десятка». Последняя не предоставила преимущество в движении.

От удара легковушку развернуло и отбросило к обочине дороги. ПАЗ проехал немного, сбил столб и ограждения, после чего перевернулся.

Как сообщили очевидцы в группе «Происшествия Тольятти», водителя «Лады» из смятого салона извлекали спасатели. На месте работали сотрудники ГИБДД, а также 2 бригады «скорой помощи», которые увезли пострадавших в больницу.

Сейчас по факту этой аварии проводится проверка.