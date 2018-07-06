ДТП произошло в Комсомольском районе недалеко от Речного вокзала. По предварительным данным, на которые ссылается группа «Происшествия Тольятти», во время движения у транспортного средства оторвался и вспыхнул бензобак.

Мотоцикл потерял управление, байкер получил травмы, от которых скончался. Что стало причиной этого ЧП, выясняют дознаватели, по факту ДТП проводится проверка.

Фото: Происшествия Тольятти