ДТП произошло в Комсомольском районе недалеко от Речного вокзала. По предварительным данным, на которые ссылается группа «Происшествия Тольятти», во время движения у транспортного средства оторвался и вспыхнул бензобак.
Мотоцикл потерял управление, байкер получил травмы, от которых скончался. Что стало причиной этого ЧП, выясняют дознаватели, по факту ДТП проводится проверка.
Фото: Происшествия Тольятти
Напомним, трагедия произошла в одной из стоматологических клиник областной столицы летом прошлого года
За первые 2 недели областную столицу посетили 224 тысячи гостей
Спрос на их продукцию резко вырос из-за наплыва гостей
Праздник, установленный в честь святых Петра и Февронии Муромских, отмечают в России 8 июля
ЧП произошло накануне в районе совхоза «Комсомолец»
В чевтерг легковушка стокнулась с грузовиком
Его организатором станет межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация»