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06 июля 2018
09:18:56

В Тольятти в аварии погиб мотоциклист

ДТП произошло в Комсомольском районе недалеко от Речного вокзала. По предварительным данным, на которые ссылается группа «Происшествия Тольятти», во время движения у транспортного средства  оторвался и вспыхнул бензобак.

Мотоцикл потерял управление, байкер получил травмы, от которых скончался. Что стало причиной этого ЧП, выясняют дознаватели, по факту ДТП проводится проверка.

Фото: Происшествия Тольятти




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